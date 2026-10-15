Врач Путилов: затрудненная дефекация опаснее неправильной позы на унитазе

Положение на корточках создает благоприятные условия для дефекации. Ряд исследований показывает, что в такой позе опорожнение кишечника действительно требует меньших усилий. Однако это не значит, что обычный унитаз вреден, сообщил в интервью РИАМО врач-колопроктолог, хирург Сергей Путилов.По его словам, достаточно поставить ноги на устойчивую подставку так, чтобы колени оказались чуть выше таза, слегка наклониться вперед и не сидеть в туалете дольше трех минут. При этом не неправильная поза, а именно постоянное сильное натуживание может способствовать появлению геморроя, анальных трещин или других проблем, подчеркнул специалист.«Хронический запор, сильное натуживание и длительное сидение на унитазе действительно провоцируют заболевания прямой кишки и анального канала. Поэтому одна из первых рекомендаций таким пациентам — нормализовать консистенцию стула, добавить в рацион клетчатку, пить достаточно жидкости и отказаться от привычки проводить в туалете по полчаса с телефоном или книгой», — заключил Путилов.Недавно ученые, обобщив данные десятков исследований, пришли к выводу, что смыв унитаза поднимает в воздух облако мельчайших капель с бактериями и вирусами, которое достигает высоты дыхания взрослого человека и держится в воздухе около 20 секунд.Главная рекомендация экспертов проста: закрывать крышку унитаза перед смывом. Это заметно снижает выброс аэрозоля, хотя и не устраняет его полностью. Дополнительно помогают регулярная уборка и использование режимов экономного смыва с меньшим объемом воды.

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