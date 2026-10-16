Мужчин предупредили об опасности добавок с тестостероном

Профессор клинической биохимии Эрик Килпатрик предупредил мужчин, что бесконтрольный прием тестостерона может привести к бесплодию, проблемам с сердцем и почками. Слова специалиста приводит daily Mirror.По словам эксперта, спортивные блогеры и коммерческие клиники все чаще убеждают мужчин проверять уровень тестостерона и принимать добавки с ним даже при обычной усталости и снижении настроения. При этом настоящий дефицит гормона встречается значительно реже, чем утверждается в рекламах БАДов. Так, среди мужчин в возрасте от 40 до 79 лет он есть примерно у двух процентов. Чтобы подтвердить диагноз, необходимо сдать несколько анализов и исключить другие причины симптомов, например наличие лишнего веса, нарушений сна и депрессии.Килпатрик предупредил, что прием гормона без необходимости может представлять серьезную опасность для здоровья. Это может подавлять естественную выработку гормона в организме, вызывать бесплодие и повышать риск образования тромбов, сердечных проблем и нарушений настроения.

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