Фитнес-тренер развеял главный миф об эффективности тренировок

Если после каждого похода в спортзал человек чувствует себя совершенно разбитым и полностью изможденным, это не обязательно говорит об эффективной тренировке. Напротив, организм может сигнализировать о том, что нагрузка оказалась слишком высокой, рассказал в беседе с NEWS.ru фитнес-тренер Сергей Перев.По его словам, некоторые спортсмены уверены, что занятие прошло успешно только в том случае, если после него едва хватает сил добраться домой. Однако постоянное истощение мешает восстановлению и может выбить человека из привычного ритма жизни на несколько дней.При этом умеренная усталость после физических упражнений вполне естественна, уточнил тренер. Однако если тренировки регулярно сопровождаются сильной болью, раздражительностью, апатией или нежеланием снова идти в зал, программу лучше пересмотреть.Также Перев обратил внимание, что часть спортсменов принимает чрезмерные нагрузки за единственный путь к результату. Между тем организму необходимы не только упражнения, но и полноценное питание, отдых и время на восстановление.«Очень часто люди путают развитие и самонаказание. Они думают: чем тяжелее, тем лучше. Но организм не работает по принципу "чем больше страданий, тем быстрее результат". Ему нужны нагрузка, питание, восстановление и время», — заключил тренер.По словам специалиста, задача тренера заключается в том, чтобы найти этот баланс. Одних людей надо вовремя остановить, чтобы они избежали переутомления и потери мотивации, а других, наоборот, вывести из зоны комфорта для прогресса.

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