Женщин предупредили о частой ошибке при интимной гигиене

Чрезмерно тщательная интимная гигиена может нарушать естественную микрофлору, повышать риск раздражения и некоторых инфекций. Об этой частой ошибке женщин в душе предупредила акушер-гинеколог Кристина Кондрашкина в беседеПо словам врача, для здоровья интимной зоны нужны лактобактерии, которые создают кислую среду и сдерживают размножение болезнетворных микроорганизмов. Количество лактобактерий может сокращаться по многим причинам, и одна из них — использование агрессивных средств для интимной гигиены.Чтобы микрофлора влагалища оставалась здоровой, врач посоветовала подмываться теплой водой, при необходимости использовать мягкие средства для интимной гигиены и мыть только наружные половые органы. Промывать влагалище изнутри не следует, поскольку оно очищается естественным образом.Также важно подмываться и вытираться спереди назад, чтобы не переносить кишечные бактерии к мочеиспускательному каналу и входу во влагалище. После душа интимную зону лучше аккуратно промокнуть мягким полотенцем, а для повседневной носки выбирать не слишком тесное белье с хлопковой ластовицей, добавила Кондрашкина.

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