Диастаз после родов: когда нужны упражнения, физиотерапия и операция

После родов женщине приходится заново знакомиться со своим телом: беременность меняет работу мышц и связок, восстановление требует времени и усилий. При этом некоторые изменения нельзя оценивать только по внешнему виду или считать неизбежным последствием материнства.Диастаз прямых мышц живота — одна из особенностей послеродового периода. Как он отражается на здоровье и как с ним бороться? Давайте разбираться.Что такое диастаз и почему он возникает после родовПрямые мышцы живота расположены по обе стороны от средней линии и соединены между собой полосой соединительной ткани — белой линией. Во время беременности матка увеличивается, внутрибрюшное давление растет, белая линия растягивается и истончается. В результате расстояние между мышцами увеличивается. Это естественный процесс, с ним ничего сделать нельзя.Небольшое расхождение во время беременности считается закономерным изменением. После родов ткани постепенно восстанавливаются, однако этот процесс идет с разной скоростью. У некоторых женщин расстояние между мышцами сокращается в первые месяцы, у других остается увеличенным на годы.Диастаз встречается довольно часто. Расхождение прямых мышц шире 2 см обнаруживается примерно у трети женщин даже через 3 года после родов. Спустя 5–30 лет такой промежуток сохраняется примерно у 20–30% обследованных. При этом расхождение более 3 см встречается реже — примерно у 10%.Что повышает вероятность диастазаГлавный фактор риска — беременность. Вероятность стойкого расхождения увеличивается при следующих обстоятельствах:Повторные беременности и роды;Многоплодная беременность;Крупный плод;Избыточная масса тела или ожирение;Сахарный диабет;Слабость соединительной ткани, в том числе связанная с наследственными особенностями;Недостаточная сила мышц живота;Чрезмерное или неправильно распределенное напряжение брюшной стенки.Некоторые факторы могут сочетаться, но ни один из них не позволяет определить, сохранится ли диастаз после родов. На восстановление также влияют индивидуальные особенности тканей и течение послеродового периода.Как понять, что у вас диастазОсновной внешний признак — выпуклость по средней линии живота, которая становится заметнее при напряжении мышц. Иногда она напоминает продольный валик от области выше пупка до его нижней части. При этом женщина может сохранять привычный вес, но живот все равно будет выступать вперед.Другие возможные симптомы:Ощущение слабости в мышцах живота;Боль в пояснице или области таза;Затруднения при выполнении привычных физических действий;Нарушения осанки;Дискомфорт во время полового акта;Недержание мочи;Вздутие, запоры или боли в животе.Эти жалобы неспецифичны: они могут возникать по разным причинам и не подтверждают диастаз сами по себе. Например, недержание мочи и боль в тазовой области могут быть связаны с нарушениями работы мышц тазового дна. Поэтому при наличии симптомов лучше пройти обследование, а не объяснять все последствиями расхождения мышц.Нужно ли лечить диастаз после родовТактика зависит от выраженности расхождения и того, насколько оно влияет на самочувствие. Если промежуток небольшой, боли и функциональные ограничения отсутствуют, живот постепенно меняется по мере восстановления, хирургическое вмешательство обычно не требуется.В первые месяцы после родов ткани продолжают перестраиваться. У части женщин расстояние между мышцами уменьшается самостоятельно, однако стойкий диастаз может сохраняться годами. Если дефект остается заметным, беспокоят боли или трудно выполнять привычные действия, врач может предложить реабилитацию.Основные варианты — наблюдение, индивидуальная программа упражнений, физиотерапия и, при выраженном дефекте, операция. Методы решают разные задачи. Упражнения, например, развивают силу и контроль мышц, физиотерапия улучшает мышечную функцию, уменьшает ограничения во время движения. Хирургическое вмешательство позволяет механически сблизить края белой линии, но его выполняют, если расхождение выраженное (более 2,5 см), сохраняется длительное время, сопровождается функциональными ограничениями или заметно ухудшает качество жизни.Какие упражнения можно использовать домаУпражнения при диастазе — это вспомогательный метод. Полагаться на него полностью и надеяться, что они помогут, не нужно. Организм каждой женщины индивидуален и, если упражнения помогли вашей знакомой, это не значит, что у вас будет такой же результат. Перед тем, как выполнять гимнастику, стоит проконсультироваться с врачом. Читайте также, какие упражнения можно выполнять для тренировки тазового дна и зачем это вообще нужно.Диафрагмальное дыханиеЭто дыхательная практика, которая помогает осваивать контроль движения брюшной стенки. Лягте на спину или примите другое удобное положение. Положите руки на нижнюю часть грудной клетки или живот. Спокойно вдохните, позволяя животу и нижним ребрам расшириться.Затем медленно выдохните, не втягивая живот с чрезмерным усилием и не задерживая дыхание. Повторяйте в комфортном темпе. Не нужно намеренно задерживать дыхание на несколько секунд или сильно напрягать пресс. Если упражнение вызывает боль, головокружение или неприятное давление в области таза, прекратите его.Упражнение на четвереньках с движением ногиВстаньте на четвереньки, удерживая спину в удобном нейтральном положении. На выдохе активируйте мышцы тазового дна и живота, затем осторожно отведите одну ногу в сторону или выполните другое согласованное со специалистом движение.На вдохе вернитесь в исходное положение и расслабьте мышцы. Повторите с другой ногой, если движение не вызывает дискомфорта. Не следует сильно втягивать живот, задерживать дыхание или переносить вес так, чтобы туловище заметно перекручивалось.Упражнение сидя с мячомСядьте на устойчивую поверхность, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол или у стены. Держите спину в удобном положении, возьмите небольшой мяч и поднимите руки перед собой или над головой. На выдохе активируйте мышцы тазового дна и живота, затем опустите руки в сторону, сохраняя контроль корпуса.На вдохе вернитесь в исходное положение и расслабьте мышцы. Начинать следует с небольшого диапазона движения. Если живот заметно выпячивается по средней линии, появляется боль или давление в области промежности, упражнение нужно упростить либо заменить.Диастаз после родов — это нормальное состояние, с которым сталкиваются практически все женщины. Не стоит торопиться с операцией или пытаться восстановить мышцы любой ценой. Гораздо важнее не сравнивать себя с другими женщинами и не ждать, пока дискомфорт станет привычным. Обратитесь к специалисту, чтобы оценить состояние брюшной стенки и выбрать подходящий путь восстановления.

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