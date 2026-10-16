Терапевт и диетолог Маргарита Королева назвала проблемы с почками среди противопоказаний к употреблению сельди.Врач Королева рассказала в интервью, при каких проблемах со здоровьем не нужно есть сельдь – один из наиболее доступных морепродуктов, являющихся источником очень полезных для здоровья омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Медик напомнила, что селедка отличается высоким содержанием соли, и в первую очередь ее не следует употреблять тем, кто по медицинским показаниям должен ограничивать количество этой специи. В частности, сказала врач Королева, сельдь может вредить при гипертонии и проблемах с почками.«Она может нанести вред при гипертонической болезни, заболеваниях почек и склонности к отечности. Потому что соль будет задерживать жидкость, повысит артериальное давление и вызовет отеки», - объяснила эксперт «Москве 24».Королева подтвердила, что селедка является продуктом, богатым омега-3. Жирные кислоты данного типа благоприятно сказываются на работе организма: они помогают поддерживать холестериновый баланс, улучшают состояние сосудистой ткани и сердечно-сосудистой системы в целом. Поэтому при отсутствии противопоказаний сельдь исключительно полезно включать в рацион.

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