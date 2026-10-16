Кардиолог назвал неожиданный способ снижать давление

Необычный способ справиться с повышенным давлением назвал кардиолог Филипп Кузьменко. Как рассказал врач изданию «Абзац», помочь может вязание — но только в определённых случаях.

Врач пояснил, что скачки давления бывают разными. Если у человека гипертоническая болезнь, покоем давление не нормализовать — нужны лекарства. Другое дело — всплески на фоне стресса или нагрузки: здесь отвлечённое занятие вроде вязания спицами или созерцания рыбок способно дать эффект. Главное при этом — дыхание.

«Если человек эмоционально лабилен, у него нормальное давление, но он понервничает и на нервах любит себе его измерить, то любая отвлечённая деятельность может помочь», — отметил Кузьменко.

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