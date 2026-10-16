Россиянам рассказали о новом подходе при лечении ОРВИ

При лечении острых респираторных вирусных инфекций уделять внимание следует не только облегчению симптомов, но и воздействию непосредственно на возбудителя болезни. Об этом рассказал профессор, доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус в беседе с aif.ru.По словам специалиста, ОРВИ могут вызывать более 200 видов возбудителей, но их симптомы часто похожи, поэтому определить конкретный вирус без анализов сложно. Врач отметил, что жаропонижающие и средства от насморка помогают улучшить самочувствие, но не устраняют причину инфекции. Однако и самостоятельно принимать препараты для стимуляции иммунитета он тоже не рекомендовал, так как это может быть опасно, особенно для детей и людей с хроническими заболеваниями.Профессор подчеркнул, что обновленные клинические рекомендации Минздрава говорят о том, что терапия должна быть направлена непосредственно на сам источник инфекции — вирус, а не на маскировку симптомов. Новый подход в лечении ОРВИ также применяется у детей. По словам Продеуса, теперь не рекомендуется применять иммунотропные препараты и гомеопатические средства из-за недостатка доказательств их эффективности и безопасности.Иммунолог добавил, что для лечения ОРВИ могут быть рекомендованы противовирусные средства прямого действия и широкого спектра активности. Он уточнил, что назначать эти препараты должен врач, при этом начинать лечение лучше в начале болезни.

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