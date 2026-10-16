Россиянам рассказали о новом подходе при лечении ОРВИ
По словам специалиста, ОРВИ могут вызывать более 200 видов возбудителей, но их симптомы часто похожи, поэтому определить конкретный вирус без анализов сложно. Врач отметил, что жаропонижающие и средства от насморка помогают улучшить самочувствие, но не устраняют причину инфекции. Однако и самостоятельно принимать препараты для стимуляции иммунитета он тоже не рекомендовал, так как это может быть опасно, особенно для детей и людей с хроническими заболеваниями.
Профессор подчеркнул, что обновленные клинические рекомендации Минздрава говорят о том, что терапия должна быть направлена непосредственно на сам источник инфекции — вирус, а не на маскировку симптомов. Новый подход в лечении ОРВИ также применяется у детей. По словам Продеуса, теперь не рекомендуется применять иммунотропные препараты и гомеопатические средства из-за недостатка доказательств их эффективности и безопасности.
Иммунолог добавил, что для лечения ОРВИ могут быть рекомендованы противовирусные средства прямого действия и широкого спектра активности. Он уточнил, что назначать эти препараты должен врач, при этом начинать лечение лучше в начале болезни.
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