Ортопед объяснил, чем опасна обувь не по размеру

Ношение обуви не по размеру может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом рассказал врач-ортопед Андрей Литвиненко.По его словам, брать обувь на размер больше имеет смысл только в особых случаях — например, для охоты с толстым шерстяным носком. Для повседневного ношения в любое время года обувь нужно выбирать строго по размеру.Свободная обувь меняет походку: человек начинает сильнее сгибать колено и выше поднимать ногу, чтобы перенести стопу. Это грозит перегрузкой суставов, артрозом, проблемами с позвоночником и стопами. При ходьбе и на лестнице нога задевает за носок, из-за чего можно споткнуться, упасть и получить травму.Если же обувь окажется меньше, ответ врача короткий: ходить в ней просто не получится.

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