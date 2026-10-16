Врач Сычева: манка наименее полезна из каш из-за отсутствия клетчатки

Терапевт Наталья Сычева: манка не только не приносит пользы, но может быть опасной из-за влияния на уровень сахара в крови.Врач-терапевт Сычева назвала главный недостаток манной каши: она перенасыщена простыми углеводами. Медик констатировала, что манка наименее полезна из каш, и таковой ее делает почти полное отсутствие клетчатки.«Манная каша является наименее полезной из-за почти полного отсутствия в ней клетчатки», - заявила специалистка в беседе с радио Sputnik.Сычева напомнила, что клетчатка обеспечивает организм витаминами группы B, формирует питательную кишечную микрофлору, полезную для роста хороших бактерий. Лишенная клетчатки манка обладает высоким гликемическим индексом, способствует росту жировой ткани, вызывает скачки сахара и инсулина в крови.«Из-за того, что в манной каше нет клетчатки, после ее употребления у нас быстрее поднимается уровень сахара в крови, чем после цельнозерновой каши, например гречневой», - предупредила эксперт.

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