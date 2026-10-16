Кардиолог перечислила первые сигналы проблем с сердцем

Проблемы с сердцем не всегда начинаются с резкой боли за грудиной или инфаркта, обратила внимание врач-кардиолог «СМ-Клиника» Юлия Долгушева. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что многие заболевания развиваются постепенно, а первые проявления человек может объяснять усталостью, стрессом или возрастом.Насторожить должны новые изменения в самочувствии, которые повторяются, усиливаются или возникают при привычной нагрузке. Один из частых признаков — снижение переносимости физической активности. Если раньше человек спокойно поднимался на несколько этажей, а теперь вынужден останавливаться из-за одышки, слабости или сердцебиения, это повод обратиться к врачуЮлия Долгушеваврач-кардиолог «СМ-Клиника»Особенно важно не игнорировать одышку, которая появляется при небольшой нагрузке, в положении лежа или заставляет просыпаться ночью, добавила она.Еще один возможный сигнал — перебои в работе сердца, указала она. Человек может чувствовать сильные удары, замирание, трепетание в груди, внезапное учащение или замедление пульса. Подобные ощущения не всегда связаны с заболеванием сердца, объяснила специалист. По ее словам, их могут провоцировать стресс, кофеин, анемия или нарушения работы щитовидной железы. Однако если приступы повторяются, продолжаются долго либо сопровождаются головокружением, слабостью, одышкой или предобморочным состоянием, необходимо обследование.«Обратить внимание стоит и на отеки стоп и голеней, которые становятся заметнее к вечеру, оставляют следы от носков и сочетаются с одышкой или быстрым увеличением массы тела. Так может проявляться задержка жидкости, в том числе при сердечной недостаточности. При этом отеки возникают и при заболеваниях вен, почек, печени, поэтому определять причину только по внешнему виду нельзя», — отметила кардиолог.Среди других возможных признаков врач назвала давящий или жгучий дискомфорт в груди при ходьбе, подъеме по лестнице, выходе на холод или эмоциональном напряжении. Он может проходить после прекращения нагрузки. Такая картина бывает при стенокардии и требует обращения к врачу, даже если боль терпимая и быстро исчезает, предупредила она.Насторожить должны также повторяющиеся головокружения, необъяснимые обмороки, постоянная слабость и необычно быстрая утомляемость. Эти симптомы неспецифичны и встречаются при множестве состояний, но иногда сопровождают нарушения ритма, заболевания клапанов или сердечную недостаточность.Начать обследование Долгушева советует с терапевта или кардиолога. Врач уточнит обстоятельства появления жалоб, измерит давление и пульс. В зависимости от симптомов могут потребоваться ЭКГ, анализы крови, эхокардиография, суточное мониторирование ЭКГ или давления.«Срочно вызывать скорую помощь следует при внезапной или быстро нарастающей одышке, потере сознания, выраженной слабости, посинении губ, а также боли или сильном сдавлении в груди. Не стоит ждать, пока симптомы пройдут самостоятельно. В остальных случаях главным ориентиром служит изменение привычного состояния: если обычная нагрузка стала даваться тяжелее или появились повторяющиеся перебои, лучше не откладывать консультацию», — заключила кардиолог.

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