Психолог нашла неочевидное объяснение изменившегося отношения мужчин к женщинам

Психолог Кэтрин Хиггинс рассказала, что молодые мужчины все чаще стали придерживаться антиженских взглядов.Психолог рассказала, что проведенный в Великобритании опрос показал, что 36 процентов мужчин до 30 лет считают наилучшим вариантом, когда в семье мужчина и женщина выполняют традиционные роли и решающее слово при принятии решений остается за мужчиной. При этом, подчеркнула Хиггинс, этот же опрос показал, что 90 процентов молодых женщин за последний год сталкивались с проявлениями сексизма.По мнению Хиггинс, на взгляды мужчин влияют экономические трудности, нестабильная занятость и невозможность позволить себе жилье. Однако, как отметила психолог, изменилось и отношение женщин к противоположному полу. Они стали меньше зависеть от мужчин и чаще отказываются от отношений, в которых их не считают равными партнерами. «Неудивительно, что молодые мужчины чувствуют, будто у них стало меньше контроля над отношениями с женщинами, чем у предыдущих поколений, — потому что так и есть», — заключила специалист.

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