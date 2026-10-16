Диетолог назвала 4 привычки в питании, которые избавят вас от скачков сахара в крови
Осложнения диабета возникают из-за плохой выработки инсулина, что повышает риск опасно высокого уровня сахара в крови.
К счастью, вы можете противостоять угрозе, которую представляет высокий уровень глюкозы в крови, с помощью другого средства: правильное питание.
Вы, наверное, слышали старую поговорку о том, что завтрак — самый важный прием пищи за день. Оказывается, это особенно актуально для контроля уровня сахара в крови. Фактически, по мнению эксперта, начало дня с хорошо сбалансированной еды — это одно из величайших орудий, которые вы можете добавить в свой арсенал защиты от высокого уровня сахара в крови.
«Было доказано, что завтрак регулирует метаболизм сахара в крови и может привести к улучшению резистентности к инсулину и лучшему контролю уровня сахара в крови. Пропуск завтрака может привести к нестабильному уровню сахара в крови в течение дня, а также к чрезмерному голоду, который может помешать выбору продуктов питания и привести к чрезмерному потреблению простых углеводов, что может привести к резкому повышению уровня сахара в крови», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Не верьте экспертам на слово: исследования также подтверждают важность завтрака для стабильного уровня сахара в крови. В небольшом исследовании приняли участие девять здоровых мужчин, которые либо ели первый прием пищи в день, либо пропускали его.
Затем исследовательская группа часто измеряла уровень сахара в крови и обнаружила, что уровень глюкозы в крови после обеда был выше у группы, которая пропустила завтрак.
Какие продукты на завтрак лучше всего подходят для контроля уровня сахара в крови?
Диетолог поделилась «лучшими» завтраками, которые помогают нормализовать уровень сахара в крови.
1. Продукты с высоким содержанием клетчатки
Врач объяснил, что клетчатка не переваривается организмом и, следовательно, не повышает уровень сахара в крови, что помогает предотвратить резкие скачки и сбои. Поэтому врач-диетолог рекомендовал выбирать цельнозерновые продукты, такие как овес, цельнозерновой хлеб, хлопья с отрубями, фрукты, овощи и орехи.
2. Продукты, богатые белками
Белок может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, уменьшая влияние углеводов на уровень глюкозы.
"Поэтому основные продукты для завтрака, такие как яйца, греческий йогурт и творог, станут отличным вариантом".
3. Полезные жиры
Включение в завтрак полезных жиров, таких как авокадо, орехи и семена, может помочь контролировать сахар в крови.
4. Фрукты с низким гликемическим индексом
Гликемический индекс описывает скорость, с которой углеводы повышают уровень глюкозы в крови.
"Фрукты, такие как ягоды, яблоки, груши и цитрусовые, с более низким гликемическим индексом медленнее выделяют сахар в кровоток".
Это может помочь постепенно повысить уровень сахара в крови, а не резко его повышать. Сочетание трех макронутриентов: углеводов, белков и жиров с клетчаткой также может быть отличным способом профилактики диабета.
В заключение, лучший способ правильно начать контролировать уровень сахара в крови — начать утро со сбалансированного завтрака.
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