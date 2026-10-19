Врач предупредила о тяжелых последствиях лечения женских болезней народными средствами

Гинеколог «СМ-Клиника» Екатерина Лисовская объяснила, чем опасны советы из интернета при лечении женских болезней. О тяжелых последствиях решения гинекологических проблем народными средствами она предупредила в разговоре с «Лентой.ру».Врач рассказала, что одним из самых популярных домашних методов самолечения у женщин является спринцевание содой, марганцовкой или уксусом. Однако, по ее словам, таким образом нельзя «вымыть» инфекцию мочеполовой системы или успокоить воспаление. Зато подобная практика приводит к дисбалансу микробиома влагалища и, как следствие, рецидиву и прогрессированию заболевания.«Спринцевание не устраняет инфекции, зато может изменить кислотность и состав вагинальной микрофлоры. Более того, женщина может получить вместо облегчения дополнительное раздражение или даже ожог слизистой, тем самым сделать из маленькой очень даже серьезную проблему», — предостерегла Лисовская.Еще одним сомнительным способом гинеколог назвала использование самодельных тампонов с эфирными маслами, борной кислотой или готовых «китайских» свечей для устранения инфекции. Она подчеркнула: доказательств эффективности таких методов нет. При этом, соприкасаясь со слизистой, эфиры, кислоты и неизвестные компоненты способны вызвать сильное раздражение и повреждение тканей, а также аллергические реакции. При таком стечении обстоятельств иногда требуются месяцы для устранения последствий самолечения, отметила доктор.

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