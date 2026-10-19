Врач назвал опасный миф о первой помощи при инфаркте
Врач уточнил, что речь идет о так называемой «сердечно-легочной реанимации кашлем». Человеку, который подозревает у себя инфаркт и остановку сердца, предлагают сильно и непрерывно кашлять. В соцсетях утверждают, что это поможет сердечной мышце сокращаться и позволит человеку позвать на помощь или доехать до больницы.
Сингх подчеркивает, что этот прием бесполезен, а иногда и вовсе опасен. Врач пояснил, что инфаркт и остановка сердца — два разных состояния. При сердечном приступе сильный кашель может усугубить состояние, если же у пациента остановилось сердце, то он не сможет кашлять и тем более ехать за рулем.
При этом специалист отметил, что случаи, когда кашель помогал поддерживать кровообращение, действительно случались. Однако, по его словам, это происходило в отдельных ситуациях, в больницах и под наблюдением медиков.
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