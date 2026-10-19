Ультрапереработанные продукты связаны со скрытым повреждением головного мозга

Согласно новому исследованию, у людей, употреблявших наибольшее количество ультрапереработанных продуктов, вероятность скрытого повреждения головного мозга была на 40% выше, чем у тех, кто употреблял их меньше всего. Это повреждение, небольшие признаки поражения кровеносных сосудов в головном мозге, видны только на МРТ-снимке и могут оставаться незамеченными, даже если память и мышление кажутся в порядке.Исследователи проанализировали данные 8783 взрослых среднего возраста в Канаде. У тех, кто потреблял больше всего ультрапереработанных продуктов, таких как упакованные закуски, сладкие напитки и готовые блюда, также наблюдалось больше жировых отложений в организме и вокруг органов, чем у тех, кто потреблял меньше всего. Согласно результатам, опубликованным в журнале JAMA Network Open, повреждения головного мозга были выявлены примерно у 8% людей из группы с самым низким уровнем потребления, по сравнению с более чем 11% в группе с самым высоким уровнем.Сканирование мозга показало больше повреждений в верхнем диапазоне потребления пищи, однако результаты тестов на память и мышление практически не различались между четырьмя группами. Ведущий автор Соня Ананд сказала, что связь между диетой и здоровьем мозга «может быть обнаружена до того, как у людей появятся заметные проблемы с памятью или мышлением». Соавтор исследования Рассел Дж. де Соуза сказал, что такие повреждения обычно связаны с заболеваниями, «о которых мы узнаем и которые лечим в гораздо более старшем возрасте».Ученые объединили данные двух канадских исследований в области здравоохранения. В исследовании участвовали люди в возрасте от 35 до 69 лет, в среднем около 58 лет, и у них не было сердечно-сосудистых заболеваний. Женщины составляли 56,6% группы, и большинство участников были белыми европейцами.Участники подробно описывали свой рацион питания за последний год с помощью анкет, а исследователи сортировали продукты, используя систему, которая отделяет цельные или слегка переработанные продукты от продуктов, подвергшихся интенсивной обработке и содержащих большое количество добавок. В среднем, ультрапереработанные продукты обеспечивали около 42% суточной калорийности. Участники были разделены на четыре равные группы по уровню потребления, а затем сравнивались с учетом возраста, пола, этнической принадлежности, дохода, образования, физической активности, курения, общего количества калорий и таких заболеваний, как диабет и высокое кровяное давление.Обследование включало измерение жировой массы тела, сканирование для измерения содержания жира вокруг внутренних органов и в печени, а также детальные МРТ головного мозга, которые просматривали неврологи, не обладавшие дополнительной информацией о них. Не все измерения были доступны для каждого человека. Сканирование головного мозга выявляло два тревожных признака: крошечные пятна, оставшиеся после перенесенного ранее нарушения кровообращения, известные как «тихие инсульты», и яркие пятна, сигнализирующие о повреждении мельчайших кровеносных сосудов головного мозга. Оба признака считались повреждением головного мозга. Два стандартных теста измеряли общую остроту ума и скорость обработки информации.Содержание жира в организме было примерно на 1,7 процентных пункта выше в группе с самым высоким содержанием жира, чем в группе с самым низким, в то время как содержание жира в печени не отличалось. Жир, отложенный глубоко в брюшной полости, связан с воспалением и повреждением кровеносных сосудов, которое может достигать и головного мозга, что делает его вероятным связующим звеном между питанием и повреждением головного мозга.Этот 40-процентный скачок в вероятности повреждения головного мозга наблюдался только тогда, когда потребление подсчитывалось в порциях на 2000 калорий, что соответствует стандартному суточному рациону. Когда же исследователи измеряли долю ультрапереработанных продуктов в общем количестве калорий, связь с повреждением головного мозга оказалась слишком слабой, чтобы исключить случайность, как отмечают авторы.Вероятность черепно-мозговых травм у женщин возрастала сильнее, чем у мужчин. У женщин из самой высокой группы вероятность была на 78% выше, чем у женщин из самой низкой группы, в то время как у мужчин четкой закономерности не наблюдалось. Поскольку это сравнение было незапланированным, авторы отмечают, что его необходимо подтвердить другими исследованиями.Несколько дополнительных анализов показали несколько лучшие результаты по мыслительным способностям среди тех, кто употреблял больше алкоголя. Авторы отметили, что это может быть случайностью, ошибкой измерения или результатом того, что многие участники показали высокие результаты в тестах, и предостерегли от того, чтобы интерпретировать это как преимущество.Увеличение потребления ультрапереработанных продуктов не сопровождалось уменьшением потребления овощей. Ежедневное потребление овощей увеличилось во всех группах, как и потребление цельнозерновых продуктов и молочных продуктов, в то время как потребление фруктов снизилось в группе с наибольшим потреблением. Доля цельных и минимально переработанных продуктов в ежедневном потреблении сократилась с 68,6% в группе с наименьшим потреблением до 41,5% в группе с наибольшим потреблением, в основном из-за увеличения общего количества порций. Авторы утверждают, что эта закономерность вряд ли объясняется только группами продуктов. Это поднимает вопрос о том, что на это могут влиять сами переработанные продукты, будь то содержание сахара, их влияние на аппетит или другие факторы, связанные со способом их производства.Все измерения проводились в один момент времени, а не отслеживались в течение многих лет, поэтому исследование не может показать, что ультрапереработанные продукты вызывают повреждение мозга, или исключить обратную причинно-следственную связь. Более интенсивное потребление продуктов также, как правило, имело более низкие доходы, меньше занималось спортом и чаще страдало диабетом и высоким кровяным давлением. Корректировки учитывали эти факторы, но неучтенные могли остаться.В других исследованиях, на которые ссылаются авторы, скрытые повреждения головного мозга, выявляемые при МРТ, связывают с последующим инсультом и снижением когнитивных функций. Неизвестно, снизит ли сокращение потребления ультрапереработанных продуктов вероятность этого. Тем не менее, если раннее повреждение сосудов может прогрессировать, в то время как когнитивные функции остаются неизменными, средний возраст представляется разумным временем, чтобы обратить внимание на содержимое продуктовой корзины.

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