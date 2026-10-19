Врач объяснила, почему по ночам потеют сильнее, чем днём

Ночная потливость — не каприз организма, а реальный симптом, у которого есть физиологическое объяснение. Об этом «Чемпионату» рассказала врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова.Дело в пороге потоотделения: днём система терморегуляции работает активно, а ночью порог, при котором запускается потоотделение, становится ниже. Проще говоря, днём, чтобы вспотеть, нужно перегреться сильнее, а ночью достаточно небольшого колебания температуры или гормонального всплеска.Самые распространённые причины можно разделить на несколько групп.Первое — это гормональные перестройки. У женщин старше 45 лет это классический признак менопаузы. Снижение уровня эстрогенов напрямую влияет на центр терморегуляции в головном мозге, вызывая приливы жара и ночную потливость.«У мужчин похожие симптомы могут возникать при снижении тестостерона», — говорит врач.Второе — приём лекарств. Некоторые антидепрессанты, аспирин, препараты от давления и даже обезболивающие могут вызывать потливость как побочный эффект.Третья причина — это стресс и тревожность. Ночью, когда сознание отключается, нервная система может «выплеснуть» накопленное за день напряжение. Выброс адреналина провоцирует потоотделение.Четвёртая и не самая редкая причина — это инфекции и другие заболевания. Туберкулёз, ВИЧ, некоторые виды лимфом, гипертиреоз (повышенная функция щитовидной железы) и сахарный диабет, все эти состояния могут проявляться ночной потливостью. При диабете ночное падение сахара вызывает выброс адреналина и липкий пот.«Если вы просыпаетесь в мокрой от пота одежде почти каждую ночь, если потливость сопровождается необъяснимой потерей веса, длительным повышением температуры, увеличением лимфоузлов или кашлем, это повод немедленно обратиться к терапевту», — призывает Ирина Налимова.Между тем врач отмечает, что в большинстве случаев причина ночной потливости банальна: слишком тёплое одеяло, душная комната, алкоголь перед сном или острый ужин.

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