Сочетание химических веществ в пластике вызывает связанные с раком изменения в груди

Три химических вещества, содержащиеся в обычных пластмассах, не оказывали существенного влияния на выращенную в лаборатории ткань молочной железы человека при тестировании по отдельности в низких дозах. В сочетании в тех же дозах они нарушали развитие ткани и активировали гены, связанные с инвазивной дольчатой карциномой — типом рака молочной железы, заболеваемость которым с 1975 года увеличилась более чем вдвое.Эти химические вещества — BPA, BPS и BPF, все они относятся к семейству бисфенолов, используемых в пластмассах. BPS и BPF являются близкими родственниками BPA, и в продуктах с маркировкой «без BPA» часто используется один из них. Исследователи из Медицинской школы Университета Тафтса и Бостонского университета протестировали эту тройку веществ вместе и опубликовали результаты в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Это важно, потому что исследования безопасности часто проверяют одно химическое вещество за раз, в то время как данные национальных опросов, приведенные в статье, показывают, что более 95 процентов американцев одновременно содержат обнаруживаемые уровни нескольких веществ, нарушающих гормональный баланс. В реальной жизни происходит воздействие различных веществ, а не одного компонента за раз. Эксперимент не может доказать, что бисфенолы вызывают рак молочной железы, и авторы утверждают обратное.Клетки для основного эксперимента были получены от шести здоровых женщин в возрасте от 17 до 31 года, перенесших операцию по уменьшению груди. Помещенные в гель, имитирующий внутреннюю структуру молочной железы, клетки организовались в крошечные разветвленные структуры, напоминающие молочные протоки и скопления вырабатывающей молоко ткани настоящей молочной железы. Исследователи отмечают, что развивающаяся ткань молочной железы особенно чувствительна к внешним воздействиям.Прежде чем сосредоточиться на бисфенолах, команда провела скрининг 17 химических веществ, и многие из них по-разному влияли на рост тканей. Некоторые уменьшали количество образующихся структур, в то время как другие изменяли их размер или ветвление. При той скрининговой дозе, которая была выше той, что использовалась позже, несколько отдельных бисфенолов действительно изменяли размер и ветвление тканей.Для основного теста исследователи выбрали низкую дозу, основываясь на уровнях бисфенола, обнаруженных в моче американцев, а не на необычно высоких лабораторных дозах. Каждый бисфенол также тестировался отдельно в этой дозе для сравнения. При одновременном применении всех трех веществ у пяти из шести доноров ткани образовывали меньше структур, чем в необработанных образцах. У двух доноров ткани образовывали скопления, способствующие выработке молока, слишком рано, а у одного – аномальные скопления. Доноры реагировали по-разному, поэтому команда разработала систему оценки, которая объединяет несколько признаков нарушения в одно число. У каждого донора был обнаружен как минимум один признак.По сравнению с необработанными образцами, в обработанной ткани наблюдалось повышение активности 712 генов и снижение активности 469 генов. Гены, отвечающие за разрушение и восстановление тканевого каркаса, стали более активными, в то время как гены, определяющие идентичность клеток молочной железы и удерживающие соседние клетки вместе, затихли. Проще говоря, упорядоченные клетки ослабили свою связь друг с другом и начали вести себя скорее как подвижные, изменяющие форму клетки — изменение, которое в более ранних исследованиях связывали с раком. Два гена оказались в числе наиболее активно активированных во всех шести образцах тканей доноров, несмотря на то, что в остальном реакция доноров была различной.Чтобы выяснить, проявляется ли эта закономерность в реальных случаях рака, команда оценила опухоли в крупных общедоступных базах данных по степени выраженности этой закономерности. Показатели были выше в гормоночувствительных опухолях и выше в инвазивной дольковой карциноме, чем в инвазивной протоковой карциноме, более распространенном типе. В рамках одного подтипа опухоли, как описывается в статье, разница «незначительна, но воспроизводима».Каталог, содержащий более 600 000 клеток от 138 пациентов, показал, что этот паттерн сконцентрирован в небольшой группе опухолевых клеток и некоторых вспомогательных клетках, а не равномерно распределен по всем опухолям. Инвазивная дольчатая карцинома распространяется по ткани молочной железы диффузным, распространённым образом и, согласно данным, приведённым в статье, растёт в три раза быстрее, чем другие виды рака молочной железы, причём количество случаев увеличивается и среди женщин моложе 50 лет. Эксперимент не объясняет эту тенденцию, но совпадение даёт исследователям зацепку для дальнейших исследований.В образцах тканей, подвергшихся воздействию, были обнаружены изменения в тысячах точек химических меток на ДНК, которые действуют как регуляторы яркости генов, не изменяя при этом сам генетический код . Эти измерения проводились сразу после длительного воздействия, и в исследовании не проверялось, сохранялись ли изменения после удаления химических веществ.При сравнении данных, полученных от 784 опухолей и 97 образцов нормальной ткани, прилегающей к опухолям, ДНК-паттерн, связанный с бисфенолом, показал более низкие значения в опухолях, чем в соседней ткани. Нормальная ткань, расположенная рядом с опухолями, может содержать скрытые молекулярные изменения, хотя авторы отмечают, что их данные не позволяют утверждать, что именно воздействие бисфенола вызвало эти изменения.В отдельном тесте каждый бисфенол сопоставлялся с известным канцерогенным загрязнителем. Добавление любого из трех веществ вызывало дополнительное повреждение тканей сверх того, что вызывал сам загрязнитель, и каждая пара оставляла свой собственный рисунок ДНК-меток.Здесь нет никаких доказательств того, что продукты с пометкой «без БФА» повышают риск развития рака, поскольку тестировались химические вещества, а не сами продукты. Тем не менее, химическое вещество, которое само по себе кажется безвредным, может вести себя по-разному в сочетании с другими веществами, и тестирование на безопасность должно отражать те комбинации, с которыми люди действительно сталкиваются.

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