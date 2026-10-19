Определен главный внешний маркер повышенного уровня холестерина в крови
Байдина заявила, что внешним признаком нарушения липидного обмена могут быть ксантомы — специфические желтоватые образования и отложения жира в тканях, которые локализуются в области верхних и частично нижних век. «Появление ксантом — это не просто эстетический недостаток. Они наглядно сигнализируют, что нарушен баланс холестерина в крови», — подчеркнула врач.
Кардиолог добавила, что избавиться от ксантом самостоятельно с помощью обычной диеты или косметических процедур не получится, так как первопричина кроется в особенностях обмена веществ, требующих медицинского контроля. По ее словам, для контроля за здоровьем сосудов нужно проходить комплексное обследование.
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