Россиянам назвали проявляющиеся по утрам признаки ночного храпа

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что признаки ночного храпа могут проявиться сразу же после пробуждения или на протяжении дня. Их она перечислила россиянам в своем Telegram-канале.Одним из таких признаков врач назвала ощущение разбитости, которое возникает даже после восьмичасового сна. Кроме того, на храп ночью указывают пробуждение с сухостью во рту и головная боль по утрам, написала она.Среди других симптомов доктор выделила желание поспать и чувство усталости, не пропадающие на протяжении всего дня, а также проблемы с памятью, снижение концентрации внимания и повышенное артериальное давление.Илюхина добавила, что храп лечится с помощью CPAP-аппаратовили индивидуальных кап, которые немного выдвигают нижнюю челюсть вперед. А вот эффективность клипс на нос, браслетов, спреев и различных антихрап-устройств из интернета она поставила под сомнение.

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