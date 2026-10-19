Кардиолог Анна Кореневич сообщила о необходимости адекватного отдыха для защиты сердца и продления жизни.Врачи рассказали о том, что позволяет людям прожить дольше даже при имеющихся нарушениях, например, при наличии проблем с сердцем. По мнению кардиолога Анны Кореневич, в первую очередь для этого необходимо контролировать образ жизни и показатели работы организма.«Изменить образ жизни и получать адекватное лечение, снизить давление и холестерин, отказаться от вредных привычек», - перечислила врач правила долголетия.Кроме того, отметила кардиолог Кореневич, для продления жизни важно достаточно отдыхать.«Многие целеустремленные люди имеют один общий недостаток - они слишком много внимания уделяют работе, карьере, зарабатыванию денег и почти не отдыхают», - обратила внимание медик.Кореневич подчеркнула, что возникающие у человека болезни сердца часто оказываются результатом неправильного отношения к себе.В свою очередь, хирург Марк Гадзиян посоветовал россиянам больше двигаться и ходить пешком. Ссылаясь на результаты исследований, специалист констатировал: для людей, которые ежедневно делают в среднем четыре тысячи шагов, значительно снижается риск смерти от разных причин.

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