Кардиолог Кореневич: для продления жизни важно достаточно отдыхать
Врачи рассказали о том, что позволяет людям прожить дольше даже при имеющихся нарушениях, например, при наличии проблем с сердцем. По мнению кардиолога Анны Кореневич, в первую очередь для этого необходимо контролировать образ жизни и показатели работы организма.
«Изменить образ жизни и получать адекватное лечение, снизить давление и холестерин, отказаться от вредных привычек», - перечислила врач правила долголетия.
Кроме того, отметила кардиолог Кореневич, для продления жизни важно достаточно отдыхать.
«Многие целеустремленные люди имеют один общий недостаток - они слишком много внимания уделяют работе, карьере, зарабатыванию денег и почти не отдыхают», - обратила внимание медик.
Кореневич подчеркнула, что возникающие у человека болезни сердца часто оказываются результатом неправильного отношения к себе.
В свою очередь, хирург Марк Гадзиян посоветовал россиянам больше двигаться и ходить пешком. Ссылаясь на результаты исследований, специалист констатировал: для людей, которые ежедневно делают в среднем четыре тысячи шагов, значительно снижается риск смерти от разных причин.
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