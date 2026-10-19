Врач Тананакина: при LADA-диабете подходят не все виды инсулина

LADA-диабет (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) — это медленно прогрессирующий аутоиммунный диабет, который развивается у взрослых. Пациентам с LADA-диабетом действительно подходят не все виды инсулина, но речь идет не о химической совместимости, а о физиологичности, — рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.«Пациентам с LADA на начальных этапах идеально подходят современные аналоги инсулина длительного действия (например, гларгин, детемир или деглудек). Они создают ровный фон и не бьют по остаточным бета-клеткам. А вот человеческие генно-инженерные инсулины средней продолжительности действия (тот же НПХ-инсулин) использовать нежелательно. У них есть выраженный пик действия, который может спровоцировать гипогликемию, и они менее эффективно имитируют естественную работу железы, что критично важно для сохранения ее остатков. Короткий инсулин на еду добавляется позже, когда собственная секреция окончательно угасает», — заметила врач.При этом при LADA-диабете пациента часто могут начать лечить так же, будто у него диабет 2 типа. Но, по словам Тананакиной, стандартный протокол лечения сахарного диабета 2 типа при LADA не подходит.«Препараты сульфонилмочевины (старая школа лечения сахарного диабета 2 типа), которые заставляют поджелудочную железу работать на износ, при LADA категорически противопоказаны, — они ускоряют гибель оставшихся бета-клеток. Современный подход — раннее назначение инсулинотерапии. Инъекции базального (длинного) инсулина снимают нагрузку с органа, замедляют аутоиммунный процесс и позволяют сохранить остаточную секрецию инсулина на долгие годы. Сахароснижающие препараты (и то не все) могут использоваться только как временная мера на самых ранних этапах заболевания», — отметила врач.

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