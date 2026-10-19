Диетолог Гинзбург: выздоровление при простуде ускоряют мед и яйца

Диетолог Михаил Гинзбург: при простуде будут полезными продукты с флавоноидами.Врач-диетолог Гинзбург рассказал о продуктах, употребление которых при простуде помогает организму выздороветь и восстановиться. Медик заявил, что заболевшему человеку необходим белок (обеспечивает организм энергией, нужной для борьбы с инфекцией), а также противовоспалительные вещества, в частности, флавоноиды.Таким образом, добавил Гинзбург, выздоровлению при простуде способствует употребление яиц. Этот продукт дает телу качественный, хорошо усваивающийся белок.Что касается противовоспалительных компонентов, источниками при ОРВИ могут быть мед, ягоды. Их употребление тоже ускоряет выздоровление при простуде.«Выздоровление способен ускорить такой продукт, как мед. Его можно добавлять в чай в небольших количествах. Очень хороши ягодные компоты, морсы», - заявил Гинзбург «Москве 24».

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