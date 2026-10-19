Врач предупредил россиян об опасных признаках урологических заболеваний

Учащенное мочеиспускание, особенно ночное, ослабление струи мочи и ощущение неполного опорожнения пузыря могут быть признаками урологических заболеваний, предупредил врач-уролог, андролог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Карен Мкртчян. В разговоре с «Лентой.ру» он поделился, что такие симптомы часто кажутся незначительными, но требуют обследования.«Один из симптомов, который часто недооценивают, — учащенное мочеиспускание, особенно в ночное время. Если человеку регулярно приходится вставать ночью в туалет, это не всегда связано исключительно с возрастом или большим количеством выпитой жидкости. Такие проявления могут сопровождать заболевания мочевыводящих путей, нарушения работы мочевого пузыря, заболевания предстательной железы и некоторые общие состояния организма», — пояснил врач.По его словам, важно оценивать не только сам симптом, но и то, как давно он появился и насколько изменился по сравнению с привычным состоянием. Не стоит игнорировать ослабление или изменение струи мочи, внезапные сильные позывы, дискомфорт или жжение. У мужчин поводом для консультации могут быть боли в области таза, у женщин — регулярно повторяющиеся симптомы со стороны мочевыводящих путей, указал уролог.Подобные жалобы, пояснил он, встречаются при разных заболеваниях — от доброкачественных состояний до онкологии. На ранних этапах некоторые патологии проявляются неспецифично, поэтому задача врача — не поставить диагноз по одному симптому, а провести оценку и определить тактику обследования.Отдельного внимания требуют симптомы, появившиеся внезапно: кровь в моче, выраженная боль в пояснице или боку, высокая температура с ознобом на фоне нарушений мочеиспускания, невозможность помочиться, сильная боль или отек в области мошонки.«Универсальной частоты профилактических визитов нет — объем обследования зависит от возраста, факторов риска и наследственности. Врач начинает с беседы и осмотра, затем при необходимости назначает анализы мочи и крови, УЗИ и другие методы диагностики. Главное правило — ориентироваться на изменения, которые появились именно у вас. Даже если симптом кажется незначительным, его повторение или сохранение — достаточная причина обсудить его со специалистом», — заключил уролог.

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