Эксперт рассказал, можно ли тренироваться каждый день

Споры о том, допустимы ли ежедневные тренировки, ведутся даже среди специалистов. Врач-кинезиолог, автор курса «Биомеханика глазами кинезиолога» Михаил Гаврикин в беседе с «Чемпионатом» объяснил, что ответ зависит от нагрузки, интенсивности и восстановления.Во время занятий мышечные волокна получают микротравмы — это нормальный механизм роста. Однако восстанавливаются мышцы не в зале, а в покое. Если тело не успевает регенерировать, микротравмы копятся, и вместо прогресса наступает перетренированность: постоянная усталость, раздражительность, плохой сон, падение результатов и частые простуды. В тяжёлых случаях снижается тестостерон и растёт кортизол.По словам врача, ежедневные тренировки допустимы при низкой интенсивности — ходьба, растяжка, йога, спокойное плавание. Такая активность поддерживает тонус и даже помогает восстанавливаться после тяжёлых нагрузок. Если чередовать группы мышц (ноги, руки, спина), каждая получает 48 часов отдыха — такой вариант тоже возможен, но требует дисциплины и планирования.А вот силовые нагрузки на одни и те же мышцы каждый день недопустимы: им нужно 48-72 часа на восстановление. Ежедневный тяжёлый тренинг грозит травмами, снижением иммунитета и выгоранием. Также нельзя тренироваться при острых заболеваниях, обострении хронических болезней, после травм и при сильном недосыпе.Понять, что пора отдохнуть, можно по признакам: пульс в покое выше обычного на 5-10 ударов, утренняя усталость не проходит, пропало желание тренироваться, результаты падают, появились не проходящие за день боли в суставах или мышцах.«Тренироваться каждый день можно, если нагрузка лёгкая и вы чередуете группы мышц. Но силовые тренировки требуют отдыха. Восстановление — это часть тренировочного процесса, а не слабость. Прогресс приходит не от количества тренировок, а от грамотного баланса нагрузки и отдыха», — резюмирует Гаврикин.

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