Определена научно подтвержденная норма шагов для улучшения здоровья

Желающим поддержать здоровье людям необязательно ставить себе планку в 10 тысяч шагов в день. Научно подтвержденную норму шагов для улучшения самочувствия определил мета-анализ исследований, результаты которого опубликованы в издании The Lancet.Исследователи установили, что для снижения риска деменции, депрессии и болезней сердца достаточно ежедневно проходить 7 тысяч шагов. Подчеркивается, что это «не минимум для отличников», а реально подтвержденная точка отсчета полезной суточной активности.Согласно полученным данным, у людей, регулярно проходивших 7 тысяч шагов в день, на 47 процентов понижен риск смерти от всех причин и на 25 процентов — риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, подобная активность уменьшает вероятность развития диабета второго типа на 14 процентов, депрессии — на 22 процента, внезапных падений — на 28 процентов и деменции — на 38 процентов.Исследователи добавили, что самый сильный прирост пользы для здоровья наблюдается у людей, совершающих от 5 до 7 тысяч шагов ежедневно.

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