Врач Афонина: мешать похудению могут проблемы с щитовидной железой

Врач Армине Афонина рассказала о проблемах со здоровьем, мешающих людям худеть вопреки старанию.Успешно сбросить лишний вес за счет сокращений калори и занятий спортом можно только при условии, что в организме нет нелеченых хронических болезней. При некоторых заболеваниях попытки похудеть могут стать невыполнимой задачей без предварительного лечения. В их числе врач Афонина назвала проблемы с щитовидной железой, в частности, гипотиреоз при котором возникает недостаточность щитовидной железы, ведущая к неполноценной выработке ее гормонов. Обменные процессы при этом также замедляются, организм не использует сполна получаемый с пищей калории для выработки энергии. Жировая ткань в итоге накапливается быстрее, а расходуется медленнее.Также мешать похудеть может гиперпролактинемия, характеризуемая слишком высоким уровнем в крови гормона пролактина.«Если пролактин повышен, то выработка половых гормонов снижается, что может привести к прибавке веса», - пояснила медик «Лайфу».Кроме того, проблемы с весом и трудности с похудением наблюдаются при инсулинорезистентности – нарушении, означающем потерю чувствительности клеток организма к гормону инсулину. Другая возможная причина этих проблем – гиперкортицизм (избыточная выработка кортизола).

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