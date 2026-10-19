Врач раскрыла пять лайфхаков для получения максимального количества витаминов из еды

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, как получить максимальное количество витаминов из еды. Пять лайфхаков она раскрыла россиянам в своем Telegram-канале.Во-первых, Лебедева посоветовала готовить овощи на пару, поскольку в процессе их варки теряется часть витамина С и группы B. Второй совет от врача — нарезать салаты прямо перед едой. Она объяснила, что если приготовить блюдо раньше, то из-за контакта с кислородом произойдет разрушение витамина C в овощах.Морковь специалистка призвала всегда есть в сопровождении жиров. Последние, по ее словам, помогают бета-каротину лучше усваиваться. В-четвертых, пищу, богатую железом, доктор порекомендовала сочетать с продуктами с витамином C для лучшего усвоения. В заключение Лебедева призвала замачивать бобы перед варкой, чтобы вымыть из них часть веществ, препятствующих усвоению многих минералов.

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