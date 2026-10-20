Забывчивость в молодости может указывать на депрессию: как болезнь разрушает память

Одним из самых частых и недооцененных симптомов депрессии, особенно у молодых людей, является когнитивная дисфункция. Когда человек в 25 или 35 лет начинает постоянно терять нить разговора, забывать, зачем зашел в комнату, или не может сосредоточиться на рабочей задаче, это часто списывают на усталость. Однако регулярная забывчивость может быть прямым сигналом депрессии. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта, психолога Алексея Вилкова, почему при депрессии страдает память и какие еще неочевидные симптомы сигнализируют о развитии этого заболевания.Почему страдает памятьПо его словам, забывчивость, рассеянность и ухудшение памяти действительно являются одним из проявлений депрессии. Причем это может развиться в любом возрасте: в молодом, среднем и пожилом.«При депрессии хуже работают нейроны и нарушаются нейронные связи. В первую очередь страдает эмоциональный компонент запоминания. Это происходит из-за сниженного настроения и падения мотивации. Кроме того, нарушается выработка ключевых нейромедиаторов головного мозга: серотонина, дофамина и норадреналина. Весь этот комплекс биохимических и психологических изменений напрямую ухудшает способность концентрироваться и запоминать информацию», — рассказал Вилков.При этом важно понимать, что речь не идет о прогрессирующей потере памяти. При депрессии невозможно забыть события из прошлой жизни или потерять свою личность, уточнил специалист.«Страдает именно кратковременная память. Человек становится рассеянным, может забыть, зачем зашел в комнату, или не может удержать в голове текущую задачу», — отметил психиатр.Неочевидные признаки депрессииПомимо когнитивных сложностей, существуют и другие неочевидные (второстепенные) признаки депрессии. К ним относятся...Снижение продуктивности: хроническая усталость и утомляемость, которые возникают даже при отсутствии больших физических или умственных нагрузок.Соматические симптомы: болевые ощущения в теле и различные вегетативные нарушения. С этими жалобами пациенты часто ходят к обычным терапевтам, проходят обследования, которые показывают, что все в порядке.Нарушения сна: бессонница, слишком ранние пробуждения или поверхностный сон, после которого нет чувства отдыха утром.«Самое главное — нарушение памяти при депрессии обратимо. Если человек вовремя обращается за помощью, принимает назначенные антидепрессанты или проходит психотерапию, когнитивные функции полностью восстанавливаются. Излечивание депрессии ведет к нормализации работы мозга и не оставляет необратимых последствий для памяти ни в молодости, ни в пожилом возрасте», — заверил Вилков.

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