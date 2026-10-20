Забывчивость в молодости может указывать на депрессию: как болезнь разрушает память
Почему страдает память
По его словам, забывчивость, рассеянность и ухудшение памяти действительно являются одним из проявлений депрессии. Причем это может развиться в любом возрасте: в молодом, среднем и пожилом.
«При депрессии хуже работают нейроны и нарушаются нейронные связи. В первую очередь страдает эмоциональный компонент запоминания. Это происходит из-за сниженного настроения и падения мотивации. Кроме того, нарушается выработка ключевых нейромедиаторов головного мозга: серотонина, дофамина и норадреналина. Весь этот комплекс биохимических и психологических изменений напрямую ухудшает способность концентрироваться и запоминать информацию», — рассказал Вилков.
При этом важно понимать, что речь не идет о прогрессирующей потере памяти. При депрессии невозможно забыть события из прошлой жизни или потерять свою личность, уточнил специалист.
«Страдает именно кратковременная память. Человек становится рассеянным, может забыть, зачем зашел в комнату, или не может удержать в голове текущую задачу», — отметил психиатр.
Неочевидные признаки депрессии
Помимо когнитивных сложностей, существуют и другие неочевидные (второстепенные) признаки депрессии. К ним относятся...
Снижение продуктивности: хроническая усталость и утомляемость, которые возникают даже при отсутствии больших физических или умственных нагрузок.
Соматические симптомы: болевые ощущения в теле и различные вегетативные нарушения. С этими жалобами пациенты часто ходят к обычным терапевтам, проходят обследования, которые показывают, что все в порядке.
Нарушения сна: бессонница, слишком ранние пробуждения или поверхностный сон, после которого нет чувства отдыха утром.
«Самое главное — нарушение памяти при депрессии обратимо. Если человек вовремя обращается за помощью, принимает назначенные антидепрессанты или проходит психотерапию, когнитивные функции полностью восстанавливаются. Излечивание депрессии ведет к нормализации работы мозга и не оставляет необратимых последствий для памяти ни в молодости, ни в пожилом возрасте», — заверил Вилков.
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