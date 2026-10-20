Россиянам с избыточным метеоризмом дали несколько советов

Некоторые продукты могут усугублять метеоризм, утверждает гастроэнтеролог Ольга Сухарева. В Telegram-канале она дала россиянам с такой проблемой несколько советов по питанию.

По словам Сухаревой, при чрезмерном метеоризме необходимо исключить синдром избыточного бактериального роста

. Однако до похода к врачу можно облегчить симптомы. Для этого нужно минимизировать в рационе такие газообразующие продукты, как лук, чеснок, ржаной хлеб, яблоки, бобовые, капуста и сахарозаменители, написала доктор.
«На короткую дистанцию питание вполне можно составить из low FODMAP-продуктов

: разрешены яйца, мясо, рыба, тофу, огурцы, помидоры, болгарский перец, цитрусовые, крупы, кроме перловки и амаранта. Умеренно можно кисломолочные продукты, потому что ферментация снижает количество лактозы», — посоветовала Сухарева. Если у человека нет реального метеоризма, а есть только ощущение вздутия живота, то стоит практиковать диафрагмальное дыхание, добавила она.

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