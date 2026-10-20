Женщинам назвали самую опасную иллюзию о раке груди

Онколог-маммолог «Гута Клиник» Наталья Брехунец заявила, что в России на долю рака молочной железы приходится порядка 22,5 процента случаев всех онкологических заболеваний у женщин.По словам врача, если женщина однажды прошла обследование на рак груди и оказалась здорова, не нужно откладывать следующий визит на годы. Она подчеркнула: скрининг работает как регулярное наблюдение, а не как пожизненная страховка, поэтому проходить его необходимо ежегодно.Брехунец объяснила, что рак груди на ранних стадиях может никак себя не проявлять и не вызывать боли. Кроме того, скорость развития заболевания зависит от биологического типа опухоли, ее клеточного строения и индивидуальных особенностей организма женщины.«В случае медленного типа рака от появления первой опухолевой клетки до формирования узла размером один-два сантиметра может пройти от пяти до десяти лет. При этом агрессивные опухоли удваивают свой размер всего за три-четыре месяца, и новообразование может стать заметным уже через год-два. Редкие формы рака груди могут дать метастазы всего через полгода после появления опухоли», — отметила онколог.Брехунец добавила, что стандартное обследование груди должно включать ультразвуковую диагностику у женщин до 40 лет. После достижения этого возраста к УЗИ необходимо добавить маммографию.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки