Владельцам домашних животных дали советы по защите от глистов

Домашние питомцы могут преподнести своим владельцам неожиданные «подарки», предупредил онколог Владимир Ивашков. В своем Telegram-канале он дал любителям животных несколько советов по защите от глистов.По словам Ивашкова, человеку от домашних животных могут передаваться не только глисты и заболевания, которые они вызывают, например токсокароз, но еще и токсоплазмоз, сальмонеллез, стригущий лишай и болезнь кошачьих царапин. Чтобы обезопасить себя, доктор посоветовал мыть руки после игры с питомцем и уборки за ним.Также важно регулярно обрабатывать животных от блох и глистов, добавил он. Рептилий же врач посоветовал держать подальше от кухни и детей до пяти лет. А беременным женщинам Ивашков порекомендовал передать обязанности по чистке лотка другому члену семьи.

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