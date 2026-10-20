Эксперт Ткачева назвала долю пожилых россиян с когнитивными нарушениями
«Фактически в 60% мы выявляем ту или иную степень когнитивных расстройств у граждан старше 65 лет. Да, они могут быть разные, от легких до тяжелых, но колоссальный процент, и чем старше наши пациенты, тем процент больше», — сказала она на Всероссийском экспертном форуме «Когнитивные расстройства и продолжительность жизни».
В исследовании приняли участие 3 545 человек из 11 регионов РФ. Всем пациентам проводилась комплексная гериатрическая оценка.
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