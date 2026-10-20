Психолог назвал причину усталости от общения

Усталость от общения и раздражительность при контактах могут свидетельствовать об истощении нервной системы. Об рассказал психотерапевт Алексей Вилков в беседе с RT.«Особенно если его работа связана с общением с людьми, тогда постепенно возникает усталость, переутомляемость, такое состояние, которое называется неврастения, то есть истощение нервной системы. И поэтому уже у него все меньше моральных, эмоциональных сил на общение и с окружающими людьми, и по работе, и в том числе с близкими», — отметил Вилков.По его словам, если усталость от общения сопровождается усталостью и подавленностью, нехваткой сил или частой сменой настроения, то стоит обратиться к специалисту.

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