Врач опровергла популярный миф о шуме в ушах
Реальными причинами шума в ушах врач назвала заболевания уха, в том числе отит, тугоухость и серные пробки, а также проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, высокое артериальное давление и сосудистые нарушения.
Кроме того, люди с шумом в ушах зачастую живут в хроническом стрессе и имеют тревожное расстройство, написала доктор. Еще он может возникнуть в качестве побочного эффекта таких лекарств, как антибиотики, противовоспалительные и мочегонные препараты.
Если же врач, к которому обратился человек, списал шум в ушах на остеохондроз, Сухарева призвала обратиться к другому специалисту.
«Когда проблема сохраняется и мешает вам, то первым делом идем к сурдологу или оториноларингологу. Далее, если доктора не находят своей патологии, пациент направляется к неврологу», — добавила терапевт.
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