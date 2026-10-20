Врач опровергла популярный миф о шуме в ушах

Остеохондроз не является причиной шума в ушах, заверила терапевт Ольга Сухарева. Этот популярный миф она опровергла в своем Telegram-канале.Реальными причинами шума в ушах врач назвала заболевания уха, в том числе отит, тугоухость и серные пробки, а также проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, высокое артериальное давление и сосудистые нарушения.Кроме того, люди с шумом в ушах зачастую живут в хроническом стрессе и имеют тревожное расстройство, написала доктор. Еще он может возникнуть в качестве побочного эффекта таких лекарств, как антибиотики, противовоспалительные и мочегонные препараты.Если же врач, к которому обратился человек, списал шум в ушах на остеохондроз, Сухарева призвала обратиться к другому специалисту.«Когда проблема сохраняется и мешает вам, то первым делом идем к сурдологу или оториноларингологу. Далее, если доктора не находят своей патологии, пациент направляется к неврологу», — добавила терапевт.

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