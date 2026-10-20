Врач предупредила о печальных последствиях недостатка клетчатки

Врач-диетолог Диана Рафикова предупредила россиян о печальных для здоровья последствиях недостатка клетчатки.По словам врача, когда в кишечник поступает недостаточно клетчатки, полезные бактерии погибают, а условно-патогенная флора разрастается. Из-за этого нарушается кишечный барьер, что в итоге провоцирует вялотекущее воспаление в организме. Рафикова предупредила, что оно вредит сосудам и головному мозгу, а также увеличивает риск ожирения и инсулинорезистентности.Доктор добавила, что взрослым людям рекомендуется съедать около 25-35 граммов клетчатки в день. Однако в среднем человек съедает примерно в два раза меньше нормы — около 15 граммов, подчеркнула диетолог.

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