Диетолог Королева посоветовала худеющим сочетать белок и растительные волокна

Диетолог Маргарита Королева: сочетание полноценного белка с растительными волокнами способствует похудению.Диетолог Королева посоветовала худеющим людям сочетать белок и растительные волокна. По словам специалиста, подобное совмещение продуктов позитивно сказывается на процессах обмена веществ и способствует похудению.«Чтобы похудеть, источники полноценного белка нужно обязательно сочетать с растительными волокнами. Белок – это птица, мясо, рыба. Растительные волока – это овощные гарниры и зеленые салаты», - поделилась Маргарита Королева с «Москвой 24».Эксперт объяснила, что переваривание этой пищи требует от организма больших энергетических затрат. Таким образом возникает высокий пищевой термогенез, при котором пищеварение сопровождается более интенсивным обменом веществ. Вдобавок организм получает витамины и белок, необходимые для развития мышц, их ткани (что тоже важно для поддержания стройности и похудения).

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки