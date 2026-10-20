Врач объяснила, почему может закладывать нос без простуды
Одна из частых причин — аллергия: слизистая реагирует отёком на пыльцу, домашнюю пыль, шерсть животных или плесень. Выделений при этом мало, но дышать трудно. Симптомы обычно повторяются в определённые сезоны или после контакта с аллергеном.
Ещё одна причина — вазомоторный ринит, при котором нарушается регуляция тонуса сосудов слизистой. На холодный воздух, резкую смену температуры, сильные запахи или стресс сосуды расширяются, слизистая отекает, нос закладывает без инфекции.
Заложенность может быть связана и с анатомией: искривлённая носовая перегородка — распространённая особенность, из-за которой один носовой ход заметно уже другого. Также встречаются полипы — доброкачественные разрастания слизистой, которые сужают носовые ходы, снижают обоняние и дают ощущение давления в области лица.
Сухость воздуха в отопительный сезон и кондиционеры тоже способны вызвать отёк без насморка. Отдельная и очень частая история — злоупотребление сосудосуживающими каплями: они помогают быстро, но при длительном использовании вызывают зависимость, без них нос перестаёт дышать.
Врач подчёркивает, что заниматься самолечением не стоит — капли не устраняют причину, а при вазомоторном или медикаментозном рините могут усугубить ситуацию. Если заложенность держится дольше недели, односторонняя, сопровождается болью или потерей обоняния, нужно записаться к оториноларингологу. Врач определит, аллергия это, анатомия или сосудистая реакция, и подберёт лечение: иногда достаточно увлажнить воздух и скорректировать образ жизни, иногда нужны антигистаминные или гормональные спреи, а в некоторых случаях — хирургическое решение.
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