Врач объяснила, почему может закладывать нос без простуды

Заложенность носа без выделений не всегда безобидна — за ней могут скрываться разные состояния, помощь зависит от причины. Об этом «Чемпионату» рассказала врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова.Одна из частых причин — аллергия: слизистая реагирует отёком на пыльцу, домашнюю пыль, шерсть животных или плесень. Выделений при этом мало, но дышать трудно. Симптомы обычно повторяются в определённые сезоны или после контакта с аллергеном.Ещё одна причина — вазомоторный ринит, при котором нарушается регуляция тонуса сосудов слизистой. На холодный воздух, резкую смену температуры, сильные запахи или стресс сосуды расширяются, слизистая отекает, нос закладывает без инфекции.Заложенность может быть связана и с анатомией: искривлённая носовая перегородка — распространённая особенность, из-за которой один носовой ход заметно уже другого. Также встречаются полипы — доброкачественные разрастания слизистой, которые сужают носовые ходы, снижают обоняние и дают ощущение давления в области лица.Сухость воздуха в отопительный сезон и кондиционеры тоже способны вызвать отёк без насморка. Отдельная и очень частая история — злоупотребление сосудосуживающими каплями: они помогают быстро, но при длительном использовании вызывают зависимость, без них нос перестаёт дышать.Врач подчёркивает, что заниматься самолечением не стоит — капли не устраняют причину, а при вазомоторном или медикаментозном рините могут усугубить ситуацию. Если заложенность держится дольше недели, односторонняя, сопровождается болью или потерей обоняния, нужно записаться к оториноларингологу. Врач определит, аллергия это, анатомия или сосудистая реакция, и подберёт лечение: иногда достаточно увлажнить воздух и скорректировать образ жизни, иногда нужны антигистаминные или гормональные спреи, а в некоторых случаях — хирургическое решение.

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