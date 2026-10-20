Врач Кашух: одним из полезных продуктов после 60 лет является тыква

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала продукты, которые будут очень полезными в рационе людей 60 лет и старше.Одним из необходимых организму продуктов после 60 лет медик считает шиповник. Его ягоды являются источником флавоноидов (вещества, способные бороться с воспалением), а также витамина С.«Одного стакана отвара шиповника достаточно для обеспечения суточной дозы витамина С, который обладает мощным антиоксидантным действием, то есть защищает клетки от разрушительного действия агрессивных форм кислорода», - сообщила Кашух в интервью RT.Еще одним полезным продуктом после 60 лет является тыква. Она обеспечивает организм витамином А, необходимым для поддержания хорошего зрения и нормального функционирования щитовидной железы.«Тыква богата калием и магнием, которые уменьшают отеки и поддерживают работу сердца. В ней содержатся и фитостеролы – растительные вещества, помогающие контролировать уровень холестерина», - добавила Екатерина Кашух.Врач обратила внимание на то, что люди пожилого возраста нередко бывают подвержены такой патологии как железодефицитная анемия. В ее случае внутренние органы подвергаются кислородному голоданию, что вызывает быстрое появление утомления, слабости, апатии. Специалистка подчеркнула: для профилактики анемии важно сполна получать железо, главным поставщиком которого является пища. Особенно богаты им говядина, баранина, субпродукты, курятина, индейка.

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