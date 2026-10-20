Сексолог назвала помогающие сохранить сексуальную активность до старости черты характера

Сохранить активную и полноценную сексуальную жизнь в пожилом возрасте помогают открытость к переменам, умение обсуждать желания с партнером и позитивное отношение к возрасту. Об этом рассказала сексолог и семейный терапевт Софи Рус в беседе с HuffPost UK.По словам специалистки, с возрастом сексуальные потребности и физические возможности меняются, поэтому важно не бояться пробовать новое и искать подходящие способы получать удовольствие. Не менее значимы эмоциональная близость, доверие и отсутствие стремления соответствовать определенным стандартам. «Отличная сексуальная жизнь не означает, что нужно сохранять молодость тела. Важно понимать свои новые и меняющиеся потребности», — подчеркнула Рус.Эксперт также посоветовала не зацикливаться на сексуальных «достижениях» и не считать оргазм или проникновение обязательными условиями близости. Кроме того, она отметила, что, помимо характера и привычек, на сексуальную активность влияют состояние здоровья, стресс, отношения и жизненные обстоятельства.

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