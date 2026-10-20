Врач Липовая: сладости «без сахара» могут вызвать диарею и вздутие

Надпись «без сахара» часто воспринимается как автоматическое разрешение есть продукт без ограничений. Но вместо сахара в нем могут находиться подсластители, которые тоже способны влиять на состояние ЖКТ: вызывать диарею, вздутие, тяжесть в животе и другие симптомы, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Клиники Екатерининская Дарья Липовая.«Особенно часто реакцию со стороны кишечника вызывают сахарные спирты: сорбит, ксилит и мальтит. Они не полностью перевариваются, притягивают воду в кишечник и у чувствительных людей могут провоцировать вздутие, газообразование и диарею. Стевия и сукралоза у некоторых людей тоже могут вызывать вздутие, газообразование или дискомфорт в животе. Эритрит обычно переносится легче, однако он тоже подходит не всем: реакция зависит от индивидуальной чувствительности и количества продукта», — объяснила врач.По ее словам, это не означает, что один напиток с маркировкой «зеро» обязательно навредит. Проблема возникает, когда такие продукты становятся постоянной частью рациона и воспринимаются как полностью безопасная замена сладкого.«Начать стоит не с поиска идеального подсластителя, а с сокращения скрытого сахара в соусах, готовых завтраках, йогуртах и напитках. Утолять жажду лучше обычной водой», — посоветовала доктор.

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