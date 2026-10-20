Россиянам посоветовали разбудить в себе бурый жир ради профилактики заболеваний

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что для профилактики различных заболеваний необходимо разбудить в себе бурый жир. Такой совет она дала россиянам в своем Telegram-канале.Павлова объяснила, что у людей с активным бурым жиром реже встречаются сахарный диабет второго типа, депрессия и тревожность. Доктор добавила, что находится бурый жир на шее, над ключицами и в подмышках. При этом не накапливает калории, а, напротив, сжигает их, чтобы согреть человека.Как объяснила врач, разбудить бурый жир поможет прохлада. «В небольшом исследовании здоровые добровольцы с низкой активностью бурого жира проводили по два часа в день при 17 градусах в течение шести недель, и активность их бурого жира выросла», — рассказала она. Чем больше активного бурого жира, тем сильнее защита организма, заключила Павлова.

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