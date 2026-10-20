Нутрициолог назвала пять продуктов для поддержки иммунитета осенью

Правильный рацион не повышает иммунитет, но поддерживает его нормальную работу. О продуктах, которые стоит включить в осенний рацион, в беседе с aif.ru рассказала врач-нутрициолог Олеся Ступак.На первое место врач поставила жирную рыбу — сельдь, скумбрию, лосось и сардины. Это главный пищевой источник витамина D и омега-3. Осенью и зимой солнца мало, поэтому рыбу стоит есть два раза в неделю.Вторая группа — кисломолочные и ферментированные продукты: кефир, натуральный йогурт, творог, квашеная капуста. Значительная часть иммунных клеток находится в кишечнике, поэтому важна регулярность, а не объём.Третья — овощи и ягоды с витамином C: болгарский перец, брокколи, капуста, чёрная смородина, шиповник. Лимон здесь не рекордсмен — в сладком перце витамина C в несколько раз больше. Он не накапливается, поэтому должен поступать ежедневно.Четвёртая группа — источники белка и цинка: мясо, птица, яйца, морепродукты, бобовые. Белок нужен для создания антител, а цинк помогает иммунным клеткам созревать и поддерживает заживление слизистых.Замыкают список орехи, семечки и нерафинированные растительные масла — источники селена, витамина E, магния и полезных жиров, без которых не усваивается витамин D. Горсти орехов в день достаточно.Чеснок, имбирь, мёд и лимон, по словам нутрициолога, — приятные и полезные добавки, но они не заменяют ни сбалансированное питание, ни вакцинацию от гриппа.

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