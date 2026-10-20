Сексолог назвала убивающие желание фразы

Сексолог, уролог и андролог Екатерина Макарова назвала фразы, которые, на ее взгляд, убивают сексуальное желание. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.По словам Макаровой, в долгих отношениях влечение исчезает, когда партнеры перестают видеть друг в друге отдельных людей и превращаются в участников бесконечного бытового расписания. Привычные вечера вытесняют из отношений спонтанность, а без нее секс может превратиться из желанной активности в предмет манипуляций, предупредила Макарова.Сексолог добавила, что в постели это может выражаться в таких обвиняющих и обесценивающих фразах, как «У нас секс сегодня будет? Ты же утром обещал», «Почему так быстро? Я снова не успела испытать оргазм, давай дольше», «А скоро ты там вообще? А то спать охота, давай побыстрее», «Я вообще сегодня не могу и не хочу!» или «Конечно, потому что ты фригидная».Макарова предупредила, что подобные фразы уничтожают либидо. Вместо попытки осудить партнера она посоветовала в постели говорить только о себе — «Я должна отдохнуть» или «Я должен позаботиться о твоем комфорте», а не «Ты должен» или «Ты должна».

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