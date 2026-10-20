Вот менее очевидные продукты, которые повышают ваше артериальное давление

Доктор рассказала, что продукты, которые могут повысить кровяное давление и риск инсульта, могут содержать нездоровый уровень соли.Потребление соленой пищи нарушает естественный баланс натрия в организме. Такой дисбаланс заставляет организм удерживать больше воды, что может вызвать ненужную нагрузку на кровеносные сосуды.«Избыток жидкости давит на стенки артерий, которые несут кровь от сердца по всему телу, что приводит к повышению кровяного давления. Высокое кровяное давление может привести к закупорке артерий, снабжающих кровью мозг – другими словами, к инсульту», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Есть много продуктов, которые вы, возможно, едите, но вы даже не подозреваете, что они содержат много соли.До 75 процентов соли, потребляемой людьми, поступает из обработанных пищевых продуктов, таких как:ХлебХлопьяНачинки для сэндвичейСуп.«Важно отслеживать, сколько соли мы едим в течение дня».Обычно людям рекомендуется потреблять максимум 6 г соли в день, однако средний человек потребляет около 8,5 г в день, отметила врач Захарова. Это на 40 процентов превышает рекомендуемую суточную дозу, что подвергает многих людей риску опасного для жизни инсульта.«Если мы все исключим из своего рациона хотя бы один грамм соли, мы сможем предотвратить миллионы смертей».Дополнительные соленые продукты, о которых следует помнить, включают:СалямиКопченая рыбаМясные деликатесыКолбасные изделияЧипсыСоленые орехи.«Однако большая часть соли, которую мы едим, поступает из менее очевидных источников», — предостерегает врач Захарова.К ним относятся:Консервы тушеныеСоусыСоевый соусКетчупСоленьяПиццаГотовые блюда.Хотя натрий является важным питательным веществом, необходимым для поддержания передачи нервных импульсов, дефицит натрия маловероятен.Люди могут сократить потребление соли, если будут внимательно следить за тем, что они едят, и использовать соли с пониженным содержанием натрия.«Регулярные физические упражнения и поддержание веса в здоровых пределах помогут держать под контролем кровяное давление и уровень холестерина», — сказал Захарова.Если вы не знаете, какое у вас артериальное давление, вы можете проверить его в поликлинике.

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