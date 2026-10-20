Ученые нашли ген, который «поворачивает время вспять» в стареющих мышцах — и упражнения его отключают

Специалисты из Медицинской школы Университета Дьюка и Национального университета Сингапура совместно с коллегами из Сингапурской больницы общего профиля и Кардиффского университета выяснили, как именно упражнения противодействуют возрастной потере мышечной силы.Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). С возрастом в мышечных клетках накапливается дисбаланс: белки производятся активнее, чем успевают удаляться повреждённые компоненты. За этот процесс отвечает сигнальный путь mTORC1, а контролирует его ген DEAF1, активность которого с годами растёт из-за ослабления белков семейства FOXO, пишут «Известия».В ходе экспериментов на плодовых мушках и пожилых мышах учёные подтвердили: когда уровень DEAF1 искусственно повышали, мышцы слабели быстрее, а когда снижали — сила восстанавливалась. Физическая активность, как выяснилось, запускает регуляторные белки, которые подавляют DEAF1 и возвращают mTORC1 в сбалансированное состояние. Это позволяет клеткам эффективнее избавляться от дефектных белков и поддерживать здоровую ткань. Однако у механизма есть предел: если дисбаланс зашёл слишком далеко, одних упражнений может оказаться недостаточно — что объясняет разную реакцию пожилых людей на нагрузку.DEAF1 влияет и на мышечные стволовые клетки, участвующие в регенерации после повреждений, — с возрастом они работают хуже, и нарушения, связанные с этим геном, дополнительно затрудняют восстановление. Исследователи подчёркивают: речь не идёт о том, что упражнения бесполезны, но понимание клеточных изменений необходимо. В перспективе воздействие на DEAF1 могло бы помочь тем, кто не может заниматься физической активностью, — например, пациентам после операций или при хронических состояниях, включая рак.

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