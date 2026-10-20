Хирург Гадзиян: при раке почек возникает незначительная боль в пояснице

Хирург Марк Гадзиян: рак почек в большинстве случаев выявляется случайно.Врач Гадзиян сообщил, что случаев обнаружения злокачественных опухолей почек в России стало в последние годы заметно больше. Этот вид рака находится на третьем месте по интенсивности прироста заболевших, поделился медик в своем Telegram.Специалист отметил, что чаще всего рак почки обнаруживается случайно во время обследований других органов или систем.«Как правило, 80-90 процентов опухолей почек — случайная находка на УЗИ», - проинформировал он.Таким образом, добавил хирург Гадзиян, чтобы возникшая проблема с почками не стала шокирующей неожиданностью, их состояние следует проверять в профилактическом порядке. Говоря о возможных симптомах рака почек, врач посоветовал никогда не игнорировать появление в моче крови. Что касается возможной боли в спине, эксперт уточнил: при раке почек возникает незначительная боль в пояснице.«Коварность заболевания заключается в том, что оно меняет необходимые процессы внутри органа и в результате оказывается влияние на всю работу организма», - предупредил врач.Гадзиян добавил, что к заболеванию раком почек склонны курильщики и люди с большим излишком веса.

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