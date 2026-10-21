Врач предупредил о коварстве рака толстой кишки

Колопроктолог Данило Муньос заявил, что рак толстой кишки является очень коварным заболеванием.Как объяснил Муньос, все дело в том, что рак толстой кишки на ранних стадиях не вызывает симптомов, а если они и возникают, то носят неспецифический характер. Если у человека появились те или иные признаки заболевания, то это обычно говорит о том, что оно уже находится на более поздних стадиях.Наиболее распространенными симптомами рака толстой кишки врач назвал изменения в работе кишечника, кровь в стуле, спазмы и дискомфорт в животе, чувство переполнения желудка, потерю веса и анемию. Чтобы снизить риск этого заболевания, необходимо есть много клетчатки, регулярно заниматься физической активностью, отказаться от курения и алкоголя, добавил Муньос.

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