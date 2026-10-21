Врач назвал оптимальное время для последней чашки кофе

Кардиолог Маркос Каиро заявил, что поздно выпитый кофе может негативно повлиять на качество ночного сна. Оптимальное время для употребления последней чашки напитка он назвал в разговоре с изданием Metropoles.

Врач призвал выпивать последнюю чашку кофе как минимум за шесть-восемь часов до отхода ко сну. Он объяснил, что период полувыведения кофеина в организме составляет пять-шесть часов. Это значит, что половина принятой дозы продолжит циркулировать в кровотоке и после этого времени, отметил Каиро.

«Если человек выпивает кофе в 16 часов, то примерно к 22 часам половина этой дозы остается активной в кровотоке. (…) В результате сон становится поверхностным и фрагментарным», — предупредил кардиолог.

Ранее врач Бланка Гарсия Ореа призвала отказаться от некоторых напитков на ужин. Одним из них доктор назвала алкоголь. Врач добавила, что он является причиной частых ночных пробуждений.

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