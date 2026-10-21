Врач назвала спасающие от глухоты продукты

Аудиолог Карен Шепард назвала продукты, благотворно влияющие на слух. О спасающем от глухоты рационе она поговорила с Mirror.Врач заявила, что для слуха полезно добавить в рацион бананы, рыбу, чеснок, брокколи и темный шоколад. Для профилактики глухоты аудиолог также порекомендовала ограничить использование наушников до часа в день и поддерживать здоровье организма в целом: заниматься физической культурой, отказаться от курения и сосредоточиться на здоровом, сбалансированном питании.При этом Шепард подчеркнула, что никакие продукты или питательные вещества не могут устранить повреждение слуха. Однако рацион, богатый различными витаминами и минералами, сможет оказать положительное влияние на слух

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